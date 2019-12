CALCIOMERCATO MILAN TODIBO MANCHESTER UNITED EVERTON / Non si placa la fame del Milan che dopo Zlatan Ibrahimovic è alla ricerca di esperienza e qualità per rinforzare una rosa che in questa prima fase di stagione ha faticato e non poco a trovare la quadra giusta. Archiviata la questione offensiva il club rossonero concentrerà i propri sforzi sulla difesa in virtù soprattutto dello stop di Duarte e delle scarse garanzie offerte da Caldara. In tal senso l'obiettivo numero uno è Jean-Clair Todibo, giovane centrale del Barcellona sul quale però non c'è ancora l'intesa. Tutte le news di calciomercato: CLICCA QUI!

Calciomercato Milan, Manchester United ed Everton pensano a Todibo

Il Milan è quindi alla ricerca di un'intesa col Barcellona per arrivare al giovane francese Todibo che sembra far gola anche ad altre squadre.

Secondo quanto rivelato dal 'Mirror' il classe 1999 ex Tolosa sarebbe finito anche nel mirino del, insieme ad altri cinque giovani talenti in ottica futura, tra cui l'interista Lautaro Martinez . Solo tre presenze per Todibo che fin qui ha fatto fatica ad imporsi nelle gerarchie di. La testata britannica evidenzia inoltre come il ragazzo sia stato accostato, oltre al Milan, anche all'e al, con i 'Red Devils' che solo recentemente si sono uniti alla corsa per il difensore del Barcellona. In caso di approdo a Manchester rappresenterebbe una vera e propria arma in più per Solskjaer che nonostante l'arrivo costoso di Maguire in estate non ha ancora trovato il giusto equilibrio.

