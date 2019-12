CALCIOMERCATO JUVENTUS FIORENTINA CHIESA / Attualmente alle prese con un infortunio, Federico Chiesa è un nome sempre caldo sul fronte calciomercato. Il campioncino della Fiorentina piace da tempo a Juventus e Inter, che la prossima estate potrebbero sfidarsi per averlo in rosa.

Così, facendo il punto sul momento di suo figlio, Enrico Chiesa ha rilasciato alcune dichiarazioni: "Viene da un brutto infortunio, lui ha fatto questa scelta di rimanere per curarsi e per dare una mano alla squadra a tirarsi fuori da un momento un po' particolare - le sue parole a 'Sky Sport' - Un giocatore quando è fuori per infortunio soffre, sta fuori e vuole giocare. Ora lui sta meglio, sta qui tranquillo a lavorare".

