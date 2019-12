CALCIOMERCATO MILAN CESSIONI BORINI RODRIGUEZ / Archiviata l'ufficialità di Zlatan Ibrahimovic, il Milan sta cominciando a muoversi per consegnare a Pioli i rinforzi giusti per migliorare la rosa rossonera in vista di una seconda fase di stagione all'insegna del riscatto.

Secondo quanto sottolineato da 'Sky Sport' il club rossonero lavora però anche in fase di uscita con un paio di calciatori eventualmente pronti all'addio.

Su tutti Fabio Borini che potrebbe essere il secondo colpo di prestigio per il neo tecnico del Genoa, Davide Nicola, dopo il portiere Mattia Perin. Ci sono inoltre anche contatti in corso tra il Watford e Ricardo Rodriguez, chiuso dopo l'exploit di Theo Hernandez ha perso il posto nell'undici titolare, finendo ai margini delle scelte di Pioli. Una 'retrocessione' che lo porterà ad essere una pedina sacrificabile.

