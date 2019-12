CALCIOMERCATO GENOA BEHRAMI NICOLA / Sta nascendo il nuovo Genoa targato Davide Nicola che oggi ha diretto anche il primo allenamento sottolineando all'ingresso in campo: “Ci metto passione, è la più grossa garanzia.

E ora fatemi lavorare”, le parole riportate dal 'Secolo XIX'. Nel pomeriggio sono quindi ricominciati i lavori in vista del match contro il Sassuolo di domenica prossima con una sorpresa speciale. Nell’allenamento che si è svolto oggi ac’era anche, ex Udinese e Napoli svincolatosi a ottobre dal Sion ed in cerca di sistemazione.

LEGGI ANCHE >>> Genoa, UFFICIALE: esonerato Motta, c'è Nicola

Per lo svizzero potrebbe esserci quindi un approdo al Genoa in qualità di primo rinforzo per Nicola che lo valuterà attentamente. L'ex mediano del Napoli sarebbe stato portato in Liguria proprio dal nuovo allenatore con il quale è rimasto in ottimi rapporti dall'esperienza ad Udine. Intanto i rossoblù monitorano anche Fabio Borini del Milan.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, è fatta per Perin al Genoa: i dettagli