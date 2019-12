CALCIOMERCATO FIORENTINA PEDRO BESIKTAS CUTRONE / "Aspetto di vederlo sul campo per valutarlo. E' un ragazzo che dimostra di avere delle qualità. Ha un infortunio al ginocchio che lo ha rallentato. Lo valuteremo insieme alla società". Queste le parole di ieri di Iachini sul giovane attaccante Pedro, fin qui oggetto misterioso della Fiorentina. Pochissimo lo spazio ottenuto in campo con Montella, mentre il neo tecnico sembra disposto a valutarne l'utilità.

Ciononostante la 'Viola' si guarda intorno e pensa ad un possibile addio a gennaio. Leggi tutte le news di mercato: CLICCA QUI!

Calciomercato Fiorentina, Cutrone al posto di Pedro

Secondo quanto riferito da 'La Nazione' aumenta il pressing del Besiktas per Pedro che quindi potrebbe salutare dopo appena sei mesi dal suo arrivo in Italia. Al suo posto la Fiorentina potrebbe accelerare per Cutrone, emigrato in Premier in estate senza finora troppa fortuna. In casa toscana si valuta l'avvicendamento per aumentare il peso offensivo a disposizione di Iachini che avrà l'arduo compito di rimettere in sesto i toscani.

