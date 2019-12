JUVENTUS MARTUSCIELLO SARRI / La Juventus non ha chiuso al meglio il suo 2019, con la sconfitta in Supercoppa italiana contro la Lazio. Questo e altri risultati altalenanti, nonostante il primato in classifica e nel girone di Champions League, hanno gettato ombre sul percorso di Sarri sulla panchina bianconera.

Le polemiche sono state rinfocolate, involontariamente, da Giovanni, vice del tecnico juventino, intervenuto ad un incontro con i tifosi del club di, in provincia di Napoli. Martusciello in particolare ha spiegato che "è difficile arrivare in una squadra ultravincente, dobbiamo confermare quanto di buono hanno fatto i nostri predecessori ma con una nostra idea. Non è facile avere tutto e subito e nemmeno vincere nell'immediato. Soffermandoci solo sui risultati andremo incontro a difficoltà enormi, la squadra si sta comunque mettendo a disposizione e sta imparando". Su Twitter è esploso nuovamente l'hashtag #Sarriout, ecco alcuni dei post più polemici: