CALCIOMERCATO INTER BARCELLONA VIDAL / La sessione di mercato invernale deve, di fatto, ancora aprirsi, ma in Serie A c'è già stato il botto Ibrahimovic. Il Milan ha bussato, annunciando il ritorno dello svedese, l'Inter non vuole essere da meno. Ci si attendono operazioni importanti da parte dei nerazzurri, che vogliono regalare a Conte i rinforzi necessari per contendere lo scudetto alla Juventus.

Per restare aggiornato con le ultime news legate al calciomercato e non solo CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, frenata Llorente: riecco Giroud.

Calciomercato Inter, dalla Spagna: il Barcellona non molla Vidal

L'obiettivo principale resta Arturo Vidal, pupillo dell'allenatore e che ha manifestato l'intenzione di lasciare il Barcellona. La denuncia al club catalano per spettanze non ricevute è un segnale piuttosto chiaro da parte del cileno, anche se tra i catalani c'è chi non intenderebbe privarsene. Secondo il 'Mundo Deportivo', nonostante la denuncia, il tecnico Valverde e il ds Abidal continuano a credere fortemente in lui e lo ritengono un tassello importante per restare competitivi nella seconda parte della stagione. Anche se non è un titolare, il contributo di Vidal nelle rotazioni blaugrana rimane prezioso. Stando alle informazioni in possesso di Calciomercato.it, tuttavia, il Barcellona ha aperto alla cessione all'Inter. I prossimi giorni saranno decisivi per dipanare la matassa.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, non solo Vidal: il piano B arriva dalla Serie A

Calciomercato Inter, Marotta alza l'offerta per Vidal