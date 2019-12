CALCIOMERCATO INTER VIDAL NANDEZ/ Arturo Vidal è il grande nome di calciomercato per l'Inter di Antonio Conte nella finestra invernale dei trasferimenti. I nerazzurri stanno cercando l'accordo con il Barcellona di Ernesto Valverde: l'offerta è infatti intorno ai 12 milioni di euro, mentre le richieste si aggirano intorno ai 20. La novità è che la società blaugrana ha aperto ad una possibile partenza del centrocampista cileno, nonostante le smentite arrivate dall'allenatore spagnolo.

Stando a quanto riportato da 'Tuttosport', resta sempre viva la pista che porta a Nahitan Nandez, tuttofare del Cagliari di Rolando Maran. Il giocatore uruguaiano, approdato in Italia nell'ultima estate, è nei radar della Beneamata da tempo e sarebbe il piano B per l'Inter se dovesse saltare la trattativa fra gli uomini mercato nerazzurri ed il Barcellona per Arturo Vidal.