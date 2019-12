CALCIOMERCATO JUVENTUS RUGANI LEICESTER ARSENAL / Si susseguono le voci sul futuro di Daniele Rugani. Il difensore centrale ha trovato poco spazio alla Juventus, anche in questa stagione e nonostante l'arrivo in panchina del suo mentore Sarri, che lo aveva lanciato all'Empoli. La crescita esponenziale di Demiral e l'avvicinamento al rientro di Chiellini ne fanno uno dei probabili partenti in questa sessione di gennaio.

Dopo gli addii di, può essere lui il prossimo a lasciare Torino.

Calciomercato Juventus, addio Rugani: c'è anche l'Arsenal

Da giorni si parla dell'interessamento del Leicester, pronto ad offrire alla Juve circa 20 milioni di euro. Dall'Inghilterra però nuove voci riferiscono di un possibile assalto dell'Arsenal. Ne parla il 'Sun', che spiega come il nuovo allenatore Arteta sia alla ricerca di un difensore. Il primo obiettivo sarebbe Jerome Boateng, ma visto che sul tedesco ci sono anche il Psg e la stessa Juventus, i Gunners potrebbero alla fine virare proprio su Rugani.

