CALCIOMERCATO NAPOLI LOBOTKA - Sempre più calda la pista Lobotka per il Napoli: la trattativa è nel vivo con gli azzurri che devono però fare i conti con la concorrenza dei club inglesi. Secondo quanto raccolto in esclusiva da Calciomercato.it, gli agenti del centrocampista slovacco sono a Londra per continuare a trattare la cessione del calciatore.

L'affare con il Napoli è molto avanti con gli azzurri che sono fermi ad una proposta di 15/18 milioni di euro e ilche ne chiede tra i 20 e i 25: già trovato, come raccontato dalla nostra redazione, l'accordo con il calciatore per un quinquennale da 2 milioni di euro a stagione. Attenzione però anche alle concorrenti che arrivano dalla: Lobotka è seguito, infatti, anche dall'e soprattutto dal. Nella capitale britannica sono presenti sia un emissario del Celta che uno del Napoli.

LEGGI ANCHE --->Calciomercato Napoli, pressing su Lobotka: le ultime di CM.IT!

A cura di Eleonora Trotta ed Alessandro Montano