CALCIOMERCATO INTER POLITANO CASTROVILLI / Arturo Vidal: c'è il cileno in cima alla lista di Antonio Conte e dell'Inter per gennaio. La rottura con il Barcellona e l'apertura dei catalani alla sua cessione a gennaio ha alimentato le speranze nerazzurre. L'ex Juventus è il nome voluto dall'allenatore salentino per dare l'assalto allo scudetto, rinforzando un reparto che nella prima parte di stagione ha faticato non poco, visti i numerosi infortuni.

LEGGI ANCHE ---> Calciomercato Inter, per Vidal cambia tutto: c’è l’ok del Barcellona.

Calciomercato Inter, proposto alla Fiorentina lo scambio Castrovilli-Politano

Al di là di Vidal, il reparto di metà campo di Conte sarà sicuramente rinforzato e uno dei nomi 'giovani' al vaglio di Marotta è quello di Castrovilli della Fiorentina: il 22enne ha firmato da poco il rinnovo di contratto ma potrebbe comunque lasciare i viola. Secondo quanto riferisce 'Libero' i nerazzurri ci stanno pensando anche in vista di gennaio, soprattutto se non dovesse concretizzarsi l'affare Vidal: l'offerta pronta per la 'Viola' è quella di uno scambio secco con Politano in viola e Castrovilli alla corte di Conte.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, scintille a Barcellona: dura risposta a Vidal!

Calciomercato Inter, frenata Llorente: riecco Giroud. Sogno Marcos Alonso