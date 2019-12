ROMA PALLOTTA FRIEDKIN / L'affare è vicino alla chiusura, il 2020 per la Roma potrebbe portare un nuovo proprietario: la trattativa tra James Pallotta e Dan Friedkin sembrerebbe aver imboccato il rettilineo finale, come confermano anche - senza sbilanciarsi troppo - parti vicine ai due americani.

L'offerta che ha fatto accelerare nuovamente la trattativa è quella da 750 milioni di euro, cifra alla quale andranno tolti i debiti (circa 270 milioni) e la ricapitalizzazione da 150 milioni di euro.

LEGGI ANCHE ---> Calciomercato Roma, De Rossi 2.0: contatti avviati con Friedkin

Un affare che, secondo quanto riferisce il 'Corriere della Sera', potrebbe chiudersi anche entro il 31 dicembre 2019 anche se ci sono ancora degli aspetti da mettere a posto, a partire dalla questione stadio che dovrebbe essere stata esclusa dalla valutazione. Il passaggio di proprietà da Pallotta a Friedkin non dovrebbe portare a scossoni dal punto di vista dirigenziale: se nell'organigramma dovrebbe fare il suo ingresso il figlio di Friedkin, Ryan, il piano del futuro nuovo patron è di confermare i vertici della società, partendo da Fienga e continuando con Zubiria e Petrachi; potrebbe, invece, lasciare Baldissoni, con De Rossi che potrebbe tornare in giallorosso in una nuova veste.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Roma, Fonseca: ''Qui per molto tempo. Su Florenzi e Smalling...''

Calciomercato Roma, Schick e il Lipsia escono allo scoperto sul futuro