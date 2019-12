CALCIOMERCATO JUVENTUS HAALAND / L'arrivo di Erling Haaland alla Juventus potrebbe non avvenire a gennaio: l'offerta da 30 milioni di euro più commissioni dei bianconeri ha avuto un effetto importante per mettere i bianconeri davanti a tutti nella corsa al talento del Salisburgo ma, oltre alla volontà del calciatore di giocare con continuità fino al termine della stagione, c'è un altro ostacolo che potrebbe spingere per far rimandare l'arrivo a Torino del 19enne alla prossima estate.

Tutte le notizie di mercato: CLICCA QUI!

Come riferisce 'TuttoSport', infatti, i bianconeri riflettono sul possibile effetto economico dell'approdo immediato di Haaland alla corte di Sarri.

LEGGI ANCHE ---> Juventus, da Haaland a Donnarumma: asse bollente con Raiola

Calciomercato Juventus, per Haaland problema ingaggio

Il norvegese andrebbe a pesare a livello di ingaggio sul bilancio della Juventus per circa 10 milioni di euro (8 lordi), rendendo così di fatto 'inutile' la cessione di Mandzukic. Inoltre il suo stipendio potrebbe non essere 'ben accolto' nello spogliatoio considerando che, almeno fino a giugno, Haaland rappresenterebbe di fatto la quarta alternativa in attacco, dietro il tridente Ronaldo, Dybala, Higuain. Un aspetto da tenere in considerazione e così si fa più concreta l'ipotesi di lasciare il calciatore in Austria fino a giugno.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, colpo Haaland: spunta la richiesta del giocatore

Calciomercato Juventus, Rugani dopo Perin: difensore verso la Premier