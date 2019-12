CALCIOMERCATO INTER GABIGOL / Gabigol, attaccante brasiliano classe 1996 di proprietà dell'Inter, è chiamato nei prossimi giorni a scegliere da dove ripartire dopo un 2019 indimenticabile. Il prestito con il Flamengo scade il 31 dicembre, la dirigenza nerazzurra aspetta di conoscere la decisione definitiva dell'eroe dell'ultima finale di Copa Libertadores e il tesoretto ricavato dalla cessione per muoversi in entrata con più certezze. Il club rossonero lavora da settimane per la sua conferma ma la fumata bianca ancora non è arrivata.

Calciomercato Inter, nuovo incontro per Gabigol: le ultime

Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport' è lo stesso giocatore al momento a bloccare la trattativa. Il Ceo del Flamengo, Bruno Spindel, ha avuto un incontro a Doha con i rappresentanti dell’attaccante, che non sembra convinto di giocare ancora in Brasile. Questo perché Gabriel Barbosa sogna una nuova chance in quell’Europa che l’ha bocciato prima all’Inter e poi al Benfica. L’Inter aspetta impaziente, ma al momento arrivano chiamate solo per il prestito.

