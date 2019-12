CALCIOMERCATO NAPOLI DANILO PEREIRA / Arriva il no per il Napoli: il Porto chiude la porta per Danilo Pereira, 28 anni, capitano del club portoghese e finito nel mirino della società azzurra.

A caccia di rinforzi peraveva cerchiato in rosso anche il nome del centrocampista portoghese, legato da un contratto fino al 2022 con clausola rescissoria da 60 milioni di euro: l'interesse degli azzurri si scontra però con la decisione del Porto, non intenzionato a lasciare partire Pereira a stagione in corso come riportato dal 'Corriere dello Sport'.

Calciomercato Napoli, per Pereira occorre pagare la clausola

Nessun ritocco al ribasso quindi da parte del Porto per il 28enne: chi vorrà acquistarlo a gennaio dovrà sborsare i 60 milioni di euro previsti dalla clausola presente nel contratto e avere il sì del calciatore. Discorso diverso, invece, si potrà fare in estate quando la società lusitana potrebbe rivedere al ribasso le sue pretese, che comunque difficilmente scenderanno al di sotto dei 40 milioni di euro. Sul calciatore c'è da tempo anche il Monaco che in estate si è visto rispedire al mittente una proposta da 30 milioni.