CALCIOMERCATO INTER LLORENTE GIROUD ALONSO / Non solo Arturo Vidal, la dirigenza dell'Inter lavora anche su altri fronti con la missione di regalare a Conte nuovi rinforzi in grado di aumentare la qualità della rosa nerazzurra nella corsa allo scudetto contro la Juventus. Occhi puntati in attacco, dove Marotta è alla ricerca di un vice-Lukaku: secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', l'idea di uno scambio di prestiti con il Napoli tra Politano e Llorente al momento è congelata, anche se nelle ultime ore si è parlato della possibilità di inserire nella trattativa Ghoulam. Torna così d'attualità il nome di Oliver Giroud, attaccante francese in scadenza di contratto con il Chelsea: c'è la concorrenza da battere di Lione e Bordeaux, l’Inter al momento segue con attenzione l'evolversi della situazione ma per il momento non intende affondare.

Tutto dipenderà dall'eventuale partenza di Politano, coninteressate: al momento non ci sono stati passi concreti. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>>> Calciomercato Inter, Conte trema | Assalto a Brozovic

Calciomercato Inter, frenata Llorente: riecco Giroud. E Marotta non molla Alonso

In casa Chelsea occhi puntati anche su Marcos Alonso. Abramovich ha alzato la posta in gioco, passando dai 35 milioni chiesti inizialmente ai 45. Marotta però non perde le speranze, convinto che con il passare delle settimane le richieste dei Blues possano abbassarsi sensibilmente, specie se il calciatore continuerà a restare ai margini del club di Lampard. Importante, in questo senso, sarà capire se lo spagnolo oggi sarà titolare nel derby di Londra contro l’Arsenal.

LEGGI ANCHE >>>> Calciomercato Inter, doppio 'assist' di Lampard su Alonso e Giroud: le ultime

Calciomercato Inter, non solo Marcos Alonso: da Kurzawa a Darmian, le alternative

Una delle alternative allo spagnolo è Kurzawa che al momento resta in seconda fila. Occhi puntati anche su Meunier, il laterale destro è in scadenza con il Paris Saint Germain e l’Inter ha già parlato con i suoi rappresentanti. Mentre Darmian è un giocatore che l’Inter può decidere di far approdare ad Appiano da Parma senza grandi sforzi.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, per Vidal cambia tutto: c’è l’ok del Barcellona. Le ultime CM.IT

Calciomercato Inter, obiettivo Kulusevski | Lo svedese 'rimanda' il futuro