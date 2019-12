p>ATALANTA ZAPATA / Lsono pronti a riabbracciare Duvan: l'attaccante colombiano è ad un passo dal rientro dopo il lungo infortunio che lo ha tenuto diverso tempo lontano dal rettangolo verde di gioco. È lo stesso giocatore a fare chiarezza sul suo stato di forma e sul futuro ai microfoni del sito ufficiale nerazzurro. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Ritorno vicino: "Penso che l’incubo sia finito, spero di essere in campo già per il 6 gennaio, la data in cui spero è quella. Va sempre meglio, voglio tornare più forte di prima e non mancare più. Non vedo l’ora di rientrare, star fuori è stato un duro colpo. 2020? Ho grande fiducia in questo anno. Credo che da subito possa essere la mia annata”.

