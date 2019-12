CALCIOMERCATO NAPOLI LOBOTKA CELTA VIGO / La dirigenza del Napoli continua a lavorare per regalare a Gattuso Stanislav Lobotka: il centrocampista classe 1994 del Celta Vigo è il primo profilo individuato dal ds Giuntoli per rafforzare la rosa azzurra a disposizione del nuovo tecnico, dopo una prima parte di stagione che non ha sicuramente rispettato le aspettative. che percepirà uno stipendio di 2 milioni di euro per i prossimi cinque anni mentre tra domanda e offerta balla ancora qualche milione. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Calciomercato Napoli, si stringe per Lobotka: confermata anticipazione CM.IT

Confermate anche le cifre dell'operazione: secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', la proposta avanzata al club spagnolo è di 15 milioni di euro, più eventuali bonus che potrebbero far lievitare la cifra a 20 milioni. La controparte rilancerà nelle prossime ore fino a 25 milioni, cifra che rappresenta la metà della clausola inserita nel contratto del giocatore. C'è ancora distanza ma l'affare non dovrebbe essere a rischio, nonostante il tentativo d'inserimento del Milan. Anche perché Lobotka può contare su un consiglio speciale come quello dell'ex capitano Hamsik, suo connazionale. Il classe 1994 si è infatti rivolto a lui per avere consigli sul dà farsi. Abbandonata la pista che porta a Lucas Torreira che rimarrà all'Arsenal dopo l'arrivo sulla panchina dei 'Gunners' di Arteta.

