CALCIOMERCATO MANCHESTER UNITED RICHARLISON EVERTON ANCELOTTI / Manchester United partito all'assalto di Richarlison. Stando al 'Sun', i 'Red Devils' hanno messo sul piatto ben 75 milioni di euro per il cartellino dell'attaccante brasiliano, ma la risposta dell'Everton di Ancelotti - che oggi contro il Newcastle ha ottenuto la seconda vittoria consecutiva da quando è sulla panchina dei 'Toffees' - è stata negativa.

Non è escluso che possa esserci un rilancio per il classe '97, che a quanto pare lo United considera prima alternativa ad Haaland, il bomber norvegese per il quale sarebbe in netta pole la Juventus

