CALCIOMERCATO MONACO JARDIM MORENO / E' ufficiale, Jardim non è più l'allenatore del Monaco. Con una nota ufficiale, il club del Principato - attualmente settimo in Ligue 1 - ha annunciato anche il nome del nuovo tecnico. Nessuna sorpresa rispetto alle indiscrezioni, si tratta dell'ex CT ad interim della Spagna, Robert Moreno.

"Siamo molto lieti di annunciare l'arrivo di Robert Moreno - le parole del vice-presidente e direttore generale Oleg Petrov - Crediamo fortemente in lui e nella sua capacità di guidare la squadra verso il successo. Lo diamo il benvenuto nell'AS Monaco.

A nome del presidente Dmitry, desidero anche ringraziare Leonardo Jardim per tutto il lavoro svolto e tutti i successi conseguiti negli ultimi anni. Leonardo e il suo staff hanno fatto del loro meglio per mantenere il club nella Ligue 1 la scorsa stagione, quindi dare alla squadra il posto che merita nel nostro campionato. Gli auguriamo buona fortuna per il futuro".

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Luis Enrique e il tradimento di Moreno: la gravissima accusa del ct

Spagna, Moreno risponde a Luis Enrique: "Mi ha cacciato e non so perché"