CALCIOMERCATO INTER NAPOLI POLITANO LLORENTE GHOULAM / Lo scambio Politano-Llorente potrebbe non essere il solo affare di gennaio tra Inter e Napoli. Come riporta 'calciomercatonews.com', i nerazzurri potrebbero 'guardare' in casa Gattuso anche per rinforzare la corsia mancina.

Calciomercato Inter, idea Ghoulam per la fascia sinistra

Nello specifico provare a prendere Faouzi Ghoulam, ai margini del progetto tecnico anche a causa di diversi problemi fisici.

L'algerino è in cerca di rilancio e l'Inter, che per la fascia sinistra vede allontanarsi il primo obiettivo Marcos Alonso (per questo motivo ragiona sull'arrivo in anticipo di, ndr), potrebbe essere l'opportunità migliore, pure perché avrebbe la possibilità di lavorare conchelo stima fin dai tempi del. Marotta potrebbe tentare di acquistarlo con la formula del prestito oneroso più diritto di riscatto.

