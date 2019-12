GENOA NICOLA MOTTA / C'è l'ufficialità: Thiago Motta non è più l'allenatore del Genoa, ruolo che è stato affidato - come anticipato da Calciomercato.it - a Davide Nicola. Lo ha annunciato questa sera con un comunicato il club lugure: "Il Genoa Cricket and Football Club comunica di avere formalizzato il cambio di conduzione tecnica in prima squadra. L’incarico è stato affidato all’allenatore Davide Nicola, ex giocatore rossoblù negli anni Novanta (166 presenze in campionato), vincitore di una Coppa Anglo-Italiana allo stadio di Wembley.

Davide Nicola ha esercitato da allenatore in cinque club italiani () e domenica dirigerà il primo allenamento al Centro Sportivo G.Signorini. La Società ringrazia mister Thiago Motta per la dedizione profusa durante la sua esperienza".

Calciomercato Genoa, ufficiale Nicola: i dettagli

Come raccontato dalla nostra redazione, Nicola ha firmato un contratto fino al termine della stagione con rinnovo automatico in caso di salvezza. Nicola dirigerà domani il suo primo allenamento alla guida dei rossoblù ed è atteso poi dal debutto il 5 gennaio contro il Sassuolo: attualmente ultimo in classifica, il Genoa ha raccolto appena 11 punti, frutto di due vittorie, cinque pareggi e 10 sconfitte, con l'ultimo successo (3-1 con il Brescia) datato 26 ottobre.