CALCIOMERCATO JUVENTUS KLOSTERMANN / Nessuna esigenza particolare, se non un centrocampista in caso di addio di Emre Can, ma la Juventus a gennaio non resterà con le mani in mano: Fabio Paratici, CFO bianconero, ha già dichiarato che la strategia in vista della sessione invernale della campagna trasferimenti sarà di attesa.

Juve alla finestra in attesa dell'occasione giusta per rinforzare la rosa di Sarri: una necessità che potrebbe nascere è quella del terzino destro, considerato che Danilo finora non ha pienamente convinto e Cuadrado può essere impiegato anche in altri ruoli.

Così si scandaglia il mercato alla ricerca del nome giusto che potrebbe arrivare dalla Germania: Lukas

Calciomercato Juventus, Klostermann per la difesa

Terzino destro, capace di giocare anche a sinistra, il 23enne del Lipsia è stato accostato anche al Barcellona e alla Roma: nel giro della Nazionale tedesca (8 presente complessive con debutto a marzo di quest'anno), il calciatore assicura un rendimento costante, attenzione in fase difensiva e buona propensione offensiva. Caratteristiche che lo rendono ideale per lo scacchiere tattico di Sarri che predilige un terzino che spinge su un lato ed un altro meno propositivo sul versante opposto. Per la fascia destra della Juventus sono diversi gli obiettivi in ballo: da Meunier ad Hysaj, con Klostermann che si aggiunge alla lista. Un nome che richiederebbe un investimento importante (si parla di una valutazione intorno ai 25-30 milioni di euro ma il contratto in scadenza nel 2021 potrebbe farla scendere) e che potrebbe essere più in linea con il mercato estivo che con quello di gennaio.

