CALCIOMERCATO MILAN RODRIGUEZ NAPOLI / Ibrahimovic è arrivato ma il mercato del Milan non è ancora finito: in entrata e in uscita gennaio sarà un mese molto intenso per Maldini, Boban e Massara. I rossoneri, infatti, devono perfezionare altri acquisti per rendere più forte ed omogenea la rosa di Pioli, ma anche cedere con la volontà di liberarsi di quei calciatori che non rientrano più nei piani dell'allenatore e anche recuperare un po' di soldi in ottica Fair Play Finanziario.

Tra i possibili partenti figura anche Ricardo, ormai riserva die desideroso di cambiare aria per avere un maggior minutaggio: il terzino svizzero piace ache lo vorrebbe con sé al, considerata la probabile partenza di

Calciomercato Napoli, per Rodriguez il Milan dice no al prestito

Un ostacolo alla volontà degli azzurri di accontentare il proprio tecnico è rappresentata proprio dall'aspetto economico: il Milan, infatti, preferirebbe cedere Rodriguez a titolo definitivo in modo da racimolare un piccolo tesoretto da poter spendere poi in entrata. Al contrario il Napoli sarebbe intenzionato ad acquistare il calciatore in prestito con diritto/obbligo di riscatto, formula preferita anche in questo caso per motivi di bilancio. Così, al momento, l'ipotesi più probabile per Rodriguez è la cessione all'estero: il Fenerbahce è tra le società più interessate, ma non mancano le pretendenti in Bundesliga.

