CALCIOMERCATO PSG KLOPP / In casa Paris Saint Germain si pensa già al futuro. È infatti caccia aperta al possibile erede di Thomas Tuchel che avrà ancora qualche mese a disposizione per provare a tenere una panchina al momento non troppo salda. Non che manchino i risultati ai campioni di Francia che come ogni anno stanno dominando il proprio campionato.

Stando a quanto sottolineato da 'Le10Sport.com' sarà invece determinante il percorso inper stabilire il futuro dell'ex Dortmund. Tutte le news di calciomercato: CLICCA QUI

LEGGI ANCHE >>> Il Psg fa sul serio per Allegri: le ultime

Calciomercato PSG, Klopp nel mirino per la panchina: contatto telefonico

Come rivelato nei giorni scorsi da 'Le10sport.com', il direttore sportivo parigino Leonardo ha già parlato con Massimiliano Allegri per l'eventuale avvicendamento con Tuchel. Il casting però non finisce qui ed anzi, il dirigente brasiliano avrebbe avuto un contatto telefonico di oltre un'ora prima delle vacanze natalizie anche con Jurgen Klopp, attuale tecnico del Liverpool campione d'Europa e del mondo. Leonardo ha presentato al tedesco il progetto del PSG, ma non avrebbe avuto particolari riscontri per il momento. Klopp ha infatti sottolineato come per ora si senta bene sulla panchian dei 'Reds' sulla quale ha di fatto vinto tutto (o quasi), in attesa della Premier League.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, per Vidal cambia tutto: c’è l’ok del Barcellona. Le ultime CM.IT

Calciomercato Juventus, un pupillo di Sarri per la difesa: scambio a gennaio