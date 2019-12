MANCHESTER CITY GUARDIOLA / Terzo in Premier League, distante 14 punti dal Liverpool, agli ottavi di Champions ma con l'ostico doppio confronto con il Real Madrid da vivere tra febbraio e marzo: la stagione del Manchester City rischia di rivelarsi fallimentare se la campagna europea non dovesse avere successo. Questo, insieme alle voci sulla presenza di una possibile clausola nel suo contratto, hanno alimentato le indiscrezioni su un addio a fine stagione di Pep Guardiola.

Tutte le news di calciomercato: CLICCA QUI!

Su questo è intervenuto l'amministratore delegato del Manchester City, Ferrian Soriano, parlando al 'Mirror': "Guardiola ha detto tante volte che ha un contratto che arriva alla fine di quest'anno e dura anche il prossimo. Non c'è discussione su questo.

Pep resterà e un giorno, al momento giusto, andrà via: il club è abbastanza forte da sopravvivere a qualsiasi cambiamento".

LEGGI ANCHE --->Calciomercato Juventus, svolta Guardiola: futuro già scritto

Manchester City, Soriano conferma Guardiola

Il CEO dei Citizens si è concentrato anche sui risultati non positivi: "Direi che ciò che sta accadendo è normale. La Premier League è molto competitiva. Ogni squadra può vincere contro tutti. Ovviamente non siamo felici del numero di partite perse, ma fa parte della competizione: è la natura del calcio. Ciò che non è normale è quello che è successo negli ultimi due anni con i 198 punti ottenuti dal Manchester City".

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, per Vidal cambia tutto: c’è l’ok del Barcellona. Le ultime CM.IT

Calciomercato Juventus, un pupillo di Sarri per la difesa: scambio a gennaio