Calciomercato, Ramos al Barcellona, Odeegard al City: attenti alle ‘inocentadas’

CALCIOMERCATO SPAGNA INOCENTADAS / In Spagna, il 28 dicembre non è un giorno come tutti gli altri. È tradizione, infatti, che nel 'Dia de los Santos Inocentes' gli spagnoli si facciano scherzi (definiti, appunto, inocentadas), come accade da noi il primo aprile. In molti, ogni anno, dimenticano questa tradizione iberica e cadono nei tranelli dei media, che lanciano news ai limiti dell'inverosimile e oggi non sono stati da meno. Stamattina, ad esempio, ‘Mundo Deportivo’ ha annunciato che Gerard Piqué sta cercando di spostare la sua Coppa Davis da Madrid a Barcellona. Il motivo? Roger Federer ama il mare, e “a Madrid non c'è la spiaggia”.

Ha fatto ancora più scalpore l'annuncio della Real Sociedad, che ha reso "ufficiale" il prestito di Odegaard al Manchester City "per evitare le rotture di scatole che arriveranno da alcuni media nei prossimi mesi. Che pace!".

Sull'asse Barcellona-Madrid, ci sono andati giù duri i francesi di 'Onze Mondial', secondo i quali i catalani sarebbero stati pronti a versare i 200 milioni di euro che avrebbero attivato la clausola rescissoria di Sergio Ramos. In realtà, la notizia fu pubblicata il primo aprile scorso, ma diversi siti spagnoli l'hanno rilanciata, guarda caso, proprio oggi. Le tradizioni in Spagna sono sacre... Specialmente quando c'è da divertirsi.