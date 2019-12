CALCIOMERCATO NAPOLI ELMAS / Il gol vittoria del Napoli, in realtà un'autorete di Obiang, allo scadere contro il Sassuolo è per metà suo. Parliamo di Eljif Elmas, il talento macedone su cui la società di De Laurentiis ha scommesso l'estate scorsa investendoci circa 16 milioni più bonus, una cifra che ha consentito agli azzurri di sconfiggere una concorrenza che comprendeva club importanti. "Spero che questo successo riporti le cose nel modo giusto, la squadra ha le qualità per superare il periodo difficile", ha dichiarato in esclusiva a Calciomercato.it Djevat Elmas, papà e agente del numero 12 della squadra azzurra che due partite prima della sosta natalizia è passata dalle mani di Ancelotti a quelle di Gattuso.

Calciomercato Napoli, da Ancelotti al futuro: parla il papà-agente di Elmas

"Con Ancelotti non ha mai avuto problemi - ha tenuto a precisare spegnendo alcune voci Elmas senior, affiancato dall'agente Nikola Gjosevski (foto in alto) nella gestione del ragazzo appena nominato miglior giocatore macedone della passata stagione, dove salì alla ribalta con la maglia del Fenerbahçe - Elif è un calciatore giovane che deve lavorare sodo per avere successo nella sua carriera. Deve crescere nel calcio per puntare ad essere sempre il migliore in ogni stagione".

Il talentuoso centrocampista 20enne di Skopje non ha giocato molto fin qui, appena 14 presenze tra campionato eper complessivi 545', ecco perché circolano voci di un suo possibile ritorno in Turchia (si parla di un interesse del Besiktas, ndr) , seppur con la formula del prestito. Voci che, però, il papà-agente ha seccamente smentito: "Resta al Napoli! Non sono veri i rumors sul Besiktas, tante squadre italiane ed europee lo volevano nella scorsa estate, ma ancora oggi riteniamo il Napoli la scelta giusta. Il tempo lo dimostrerà. Selo consigliò all'Inter? Lui e Goran sono ottimi amici...".

Napoli, Djevat Elmas: "Ecco obiettivo e ambizione personale di mio figlio"

Elmas ha probabilmente bisogno di ulteriore tempo per ambientarsi del tutto nel calcio italiano e in un Napoli che da diversi anni non vive una stagione così complicata: "I primi sei mesi in una nuova squadra sono sempre importanti per un calciatore, ora lui conosce meglio la Serie A, le squadre avversarie e i suoi colleghi, quindi ci aspettiamo una seconda parte di stagione migliore - ha sottolineato in conclusione Djevat Elmas - L'obiettivo di Elif è senz'altro quello di conquistare dei trofei con questo club, l'ambizione personale è invece vincere un giorno il Pallone d'Oro".

