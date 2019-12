CALCIOMERCATO ROMA NZONZI LIONE EVERTON / È già tempo di un nuovo cambio di maglia per Steven Nzonzi che in estate aveva lasciato a titolo temporaneo la Roma per cercare fortuna al Galatasaray. L’avventura del francese in Turchia sembra essere però già arrivata al capolinea.

La separazione con i tuchi sembra infatti cosa prossima dopo i problemi con squadra e allenatore maturati in questa annata sottotono.

Calciomercato Roma, Nzonzi verso il cambio di maglia: ha una preferenza

Secondo quanto sottolineato da 'Le10sport.com' il Lione è sicuramente la candidata numero uno ad assicurarsi le prestazioni di Nzonzi che dal canto suo ha però una preferenza. Il francese infatti gradirebbe maggiormente un approdo in Premier League. In tal senso tra le squadre che avrebbero messo gli occhi su di lui c'è l'Everton di Carlo Ancelotti che dal suo arrivo in panchina ha già vinto due gare su due.

