Milan, Alena al Betis ma spunta il retroscena con Maldini

CALCIOMERCATO MILAN MALDINI ALENA BETIS BARCELLONA / Accostato recentemente al Milan, Carles Alena alla fine ha preferito restare in Liga, ma non al Barcellona.

Il nome del centrocampista catalano è stato accostato al club rossonero come possibile rinforzo a centrocampo, ma a spuntarla è stato il, come ufficializzato nella giornata di oggi. Tutte le news di calciomercato e le ultime notizie:

Calciomercato Milan, retroscena su Alena

Dalla Spagna arriva però un retroscena, svelato dal 'Mundo Deportivo', che spiega la trattativa imbastita da Paolo Maldini per portare a Milanello il giovane Carles Alena. Il dirigente rossonero si sarebbe infatti addirittura messo in contatto con il padre dello spagnolo per proporgli il trasferimento in Italia con un ruolo centrale nel progetto del futuro. La richiesta però è stata rispedita dritta al mittente dallo stesso calciatore che ha preferito rimanere in Spagna per maturare in vista di un possibile ritorno al Barcellona.

