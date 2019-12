Calciomercato, Guarin caccia al rinnovo: confermate le indiscrezioni di CM.IT

CALCIOMERCATO VASCO DA GAMA RINNOVO GUARIN / Sfida vinta per Fredy Guarin che a stagione in corso ha deciso di firmare un contratto di soli tre mesi con il Vasco da Gama per rimettersi in gioco a buoni livelli. Missione compiuta per il centrocampista colombiano che come anticipato da Calciomercato.it potrebbe anche puntare al rinnovo con il club brasiliano.

Arrivano conferme in tal senso da 'Globoesporte' che evidenzia comel'ex interista abbia già ricevuto una proposta per il rinnovo del contratto. Tutte le news di calciomercato e le ultime notizie:

La testata brasiliana evidenzia inoltre come Alexandre Campello, presidente del Vasco da Gama ha aperto il discorso per il rinnovo: " Esiste la possibilità , ma dipende da una serie di fattori. Per quanto riguarda Guarín, è importante raggiungere una cifra possibile per il Vasco e che il giocatore consideri sufficiente per lui. Non è molto facile ma ci stiamo lavorando".