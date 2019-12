SONDAGGIO CM.IT - Fantacalcio, gli allenatori hanno scelto il rinforzo di gennaio

SONDAGGIO FANTACALCIO IBRAHIMOVIC - A gennaio riapre ufficialmente il calciomercato per le squadre di Serie A e... per chi gioca al Fantacalcio. Chi è indietro in classifica attende con ansia le nuove aste per dare via i giocatori che hanno deluso e rimpiazzarli con i nuovi acquisti dei club italiani.

Tra quelli già ufficializzati e quelli possibili, per ora non ci sono dubbi per i fantallenatori: la maggioranza assoluta (52%) dei follower della paginadiè pronta a scommettere su Zlatan, appena tornato aldopo l'esperienza americana. A seguire c'è Artuto, probabile colpo dell'Inter di, che ha raccolto il 36% dei voti, mentre in ultima posizione col 12% c'è, obiettivo della