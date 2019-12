CALCIOMERCATO JUVENTUS PJANIC / Miralem Pjanic è l'alfiere del centrocampo della Juventus.

Il nazionale bosniaco è un elemento fondamentale dello scacchiere die, malgrado un rendimento altalenante nelle ultime uscite, è stato protagonista di una prima parte di stagione positiva in maglia bianconera.

Calciomercato Juventus, 100 milioni per l'addio di Pjanic

L'ex Roma continua a fare gola alle big d'Europa, Paris Saint-Germain e Manchester City su tutte. Il numero cinque è in scadenza nel giugno 2023 dopo il rinnovo dell'estate 2018 e viene considerato come uno dei capisaldi del progetto Juventus. Secondo 'Tuttosport' solo per un'offerta a tre cifre, non inferiore quindi ai 100 milioni di euro, la dirigenza della Continassa aprirebbe alla cessione di Pjanic nel prossimo mercato estivo.

