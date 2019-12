CALCIOMERCATO NAPOLI ANCELOTTI MERTENS EVERTON / Non solo entrate per il Napoli che punta dritto a rinnovare il centrocampo a disposizione di Gennaro Gattuso. Gli azzurri però devono fare anche i conti con casi spinosi come quello di Dries Mertens, a scadenza di contratto a fine stagione e per il momento non particolarmente vicino al prolungamento. Una situazione che avrebbe attirato l'attenzione di alcuni club europei.

Calciomercato Napoli, anche Ancelotti pensa a Mertens

Secondo il 'Corriere del Mezzogiorno' l'insidia arriverebbe anche dall'ex tecnico partenopeo Carlo Ancelotti, che ha da poco iniziato la sua nuova avventura all'Everton e vorrebbe portare in Inghilterra l'attaccante belga. Nel contratto di Mertens è presente inoltre una clausola rescissoria di 10 milioni di euro valida solo per club esteri e da esercitare entro il 10 gennaio che i 'Toffees' potrebbero provare a sfruttare per strapparlo subito al Napoli. Intanto l'ex PSV avrebbe già rifiutato il Borussia Dortmund e secondo il quotidiano sarebbe intenzionato a terminare la stagione con la maglia del Napoli, dove vorrebbe superare Hamsik come miglior marcatore di sempre in maglia azzurra, per poi scegliere in estate con calma la sua prossima destinazione.

