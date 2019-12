NAPOLI MILAN LOBOTKA / Arrivano conferme sulle indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it sull'offensiva del Napoli per Stanislav Lobotka.

Il club azzurro, riporta 'Sky Sport', ha presentato un'offerta di circa 20 milioni per il centrocampista del, mentre per il calciatore è pronto un contratto pluriennale da 2 milioni a stagione. Tutte le news di calciomercato e le ultime notizie:

Calciomercato Napoli, pericolo Milan per Lobotka

Lobotka è la prima scelta in mediana del Napoli, con i partenopei nettamente in vantaggio sul Milan. Anche i rossoneri infatti avrebbero chiesto informazioni per il giocatore slovacco, senza però approfondire concretamente i discorsi. La dirigenza di Via Aldo Rossi avrebbe pensato ad un prestito oneroso con obbligo di riscatto per il centrocampista del Celta Vigo.

