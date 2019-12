CALCIOMERCATO INTER ICARDI PSG / Mauro Icardi in estate ha lasciato l'Inter dopo un lungo ed estenuante tira e molla con la società approdando al Paris Saint Germain. In Francia il bomber argentino ha presto iniziato a scaldare il cuore dei tifosi a suon di gol, divenendo di fatto il terzo tenore dell'attacco completato dalle stelle Neymar e Mbappe. Lo stesso ex nerazzurro ha parlato ai canali ufficiali del PSGnella seconda parte dell'intervista concessa lo scorso 18 dicembre a 'PSG.fr': "A Barcellona ho imparato tanto dal lato tattico e tecnico. Lì la filosofia di gioco è predominante. Questo mi ha aiutato anche ad adattarmi in Italia e comprendere il tipo di gioco. Lo stesso vale per gli spostamenti in campo, perché in Italia non erano abituati ai movimenti che potevo fare. Tutto questo ha sviluppato la mia intelligenza di gioco in campo.

La tattica e l'elemento fisico hanno anche contribuito a formare il giocatore che sono oggi".

Calciomercato Inter, Icardi pronto a fare la storia del PSG

Icardi, diventato il giocatore più veloce nella storia del club ad aver segnato 10 gol davanti a Zlatan Ibrahimovic, ha quindi proseguito: "E' un orgoglio segnare la storia di una squadra come il Psg. Cerco di essere sempre preparato e di essere sempre un'opzione per i miei compagni di squadra con i miei movimenti, in modo che abbiano l'opportunità di servire un giocatore libero. Abbiamo una squadra con tanti giocatori d'altissima qualità. La squadra ha spesso il possesso della palla e io, da attaccante centrale, ho il compito di iniziare il pressing. Ed inoltre apro anche gli spazi. Le squadre avversarie ci aspettano tutte raggruppate nella loro area, per questo aiuto i miei compagni con o senza palla creando dei nuovi spazi. Questo aiuta la squadra a fare gol, si tratta di un gioco di squadra".

