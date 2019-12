ATTENTATO SOMALIA / Momenti di terrore in Somalia. Mogadiscio, capitale dello stato somalo, è stata colpita questa mattina da un attentato che per il momento avrebbe causato 76 vittime come si apprende dalla polizia locale. Un'esplosione devastante in un sobborgo della città avrebbe causato anche il ferimento di centinaia di persone.

Stando alle prime ricostruzioni, l'attentatore sull'autobomba si sarebbe fatto esplodere in una zona piena di gente, dov'erano presenti anche degli studenti universitari che in quel momento attraversavano la strada a bordo di un pullman.

Il bilancio delle vittime, spiega la polizia del posto, sembra purtroppo destinato ad aumentare. Questo è il secondo attentato in poche settimane a Mogadiscio, dopo l'assalto ad un albergo vicino al palazzo presidenziale dove sono decedute cinque persone.