Calciomercato Juventus, offerta rifiutata | Sarri spiazzato

CALCIOMERCATO JUVENTUS RABIOT - Arrivato la scorsa estate a costo zero dal Psg, Adrien Rabiot non è ancora riuscito ad imporsi con la Juventus. In particolare non è mai scoccata la scintilla tra il centrocampista francese e Maurizio Sarri, con il tecnico toscano che lo ha mandato in campo nelle varie competizioni soltanto 711 minuti sui 2160 totali.

Normale quindi che si sia iniziato subito a parlare di una sua cessione, non fosse altro che per la presenza ingombrante della madre e agente, che spinge affinché suo figlio abbia una maglia da titolare con continuità.

In questi giorni si è parlato con insistenza di un interessamento da parte dell'Arsenal per Rabiot, con il nuovo manager dei 'Gunners' Arteta che ha bisogno di rinforzi a centrocampo per sopperire alla partenza di Xhaka verso l'Hertha Berlino. Ma stando a quanto riportato dai tabloid britannici, il CFO bianconero avrebbe respinto al mittente la richiesta di cessione in prestito da parte del club londinese: Paratici non avrebbe intenzione di privarsi del mediano transalpino con nessuna formula. Non era dello stesso avviso Sarri, il quale lo avrebbe lasciato partire volentieri per avere un altro centrocampista a gennaio.

