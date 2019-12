Calciomercato Milan, nuovo assalto a Suso: c'è ottimismo

CALCIOMERCATO MILAN SUSO - Il ritorno di Ibrahimovic è destinato a portare tante novità al Milan. Considerati i giocatori a disposizione e la fatica fatta finora con il 4-3-3, non si esclude nemmeno un cambio di modulo da parte di Pioli, che potrebbe optare per il 3-5-2. Uno schema che non prevede ali e che quindi toglierebbe spazio a Suso. L'attaccante esterno spagnolo non sta vivendo una stagione positiva e i rossoneri prenderebbero in considerazione eventuali offerte che permetterebbero al club meneghino di mettere a bilancio una ricca plusvalenza.

Secondo il portale iberico 'El Gol Digital', iltornerà alla carica a gennaio: da tempoè un estimatore di Suso e dopo aver fallito l'assalto in estate, sta cercando di cedereper avere la liquidità necessaria a far andare in porto l'affare.

