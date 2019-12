CALCIOMERCATO INTER POLITANO / Matteo Politano ha avuto poche possibilità di mettersi in mostra alla corte di Antonio Conte.

L'ex Sassuolo è scivolato indietro nelle gerarchie del tecnico dell'negli ultimi mesi, con le sirene di mercato che si fanno sempre più insistenti per il mancino classe '93. Tutte le news di calciomercato e le ultime notizie:

Politano potrebbe essere utilizzato come pedina di scambio per arrivare a Llorente del Napoli, o con l'Atalanta nell'affare Kulusevski. Sul giocatore ci sarebbe anche la Fiorentina, già la scorsa estate sulle sue tracce. Stando al 'Corriere dello Sport', la dirigenza interista valuterebbe 25-30 milioni di euro il cartellino di Politano e darebbe il via alla cessione definitiva solo di fronte ad una plusvalenza. Il numero 16 è stato riscattato per 20 milioni la scorsa estate dal Sassuolo.

