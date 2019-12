FLAMENGO RAFINHA INTER/ Di proprietà del Barcellona ed in prestito al Celta Vigo, Rafinha, trequartista brasiliano ed ex giocatore dell'Inter, è da sempre un tifoso del Flamengo, club nel quale si è messo in mostra Gabigol in quest'annata dorata per il classe 1996.

Per le ultime notizie sul calciomercato dei campionati esteri---> clicca qui!

Intervistato infatti ai microfoni di 'Que Partidazo', il figlio di Mazinho ha rivelato tutto il suo amore per i rubronegros: "Tutti sanno che sono un gran tifoso e un giorno sogno di indossare la maglia del Flamengo, non so però se sia lontano o sia imminente. Sono contentissimo dei trionfi in campionato e nella Copa Libertadores, ora mi piacerebbe ancora di più vestire la casacca di questo club".