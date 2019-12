JUVENTUS INTER MOURINHO ERIKSEN BALE / Continua a tenere banco il futuro di Christian Eriksen al Tottenham. Il centrocampista denese è in scadenza a giugno e, salvo dietrofront, non rinnoverà il contratto con gli 'Spurs'.

Tante le squadre pronte ad approfittare della ghiotta occasione, tra cuiin Serie A. Tutte le news di calciomercato e le ultime notizie:

Calciomercato Inter e Juventus, Mourinho spinge per il rinnovo di Eriksen

Il pericolo per le società italiane arriva dal Real Madrid, che spinge per l'arrivo alla corte di Zidane di Eriksen. Ci sarebbe però un ostacolo per le corteggiatrici dell'ex Ajax: José Mourinho. L'allenatore portoghese - scrive il 'Sun' - starebbe tentando infatti nella difficilissima impresa di convincere il giocatore classe '92 a firmare il prolungamento di contratto con il Tottenham. Lo 'Special One', in tal senso, avrebbe anche chiuso ad un ipotetico scambio con il Real per Bale pur di trattenere a Londra Eriksen. Il futuro del danese si tinge sempre più di giallo...

