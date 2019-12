SERIE A TOP TEN MARCATORI DECENNIO/ E' stato un decennio spettacolare per il campionato di Serie A. Due lustri segnati principalmente dal dominio della Juventus, di Conte ed Allegri, che hanno visto grandi attaccanti calcare i campi del nostro calcio: da quelli nostrani ai big del calcio mondiale. Per le ultime notizie sul calciomercato invernale---> clicca qui!

Al decimo posto troviamo la Joya, Paulo Dybala. Con una rete di vantaggio ecco Josip Ilicic, rinfrancato dall'approdo all'Atalanta.

Scorrendo in avanti troviamo, poi. Nella top five c'è super Fabiopreceduto da Ciro. Secondo posto in ex aequo per Gonzaloe Mauro, ma il dominatore assoluto è Totò, emblema del centravanti di provincia.

LA CLASSIFICA

Di Natale 125

Higuain 121

Icardi 121

Immobile 116

Quagliarella 109

Mertens 88

Cavani 87

Palacio 85

Ilicic 79

Dybala 78