CALCIOMERCATO MILAN KESSIE / Grande entusiasmo in casa Milan per l'imminente arrivo di Zlatan Ibrahimovic. Il ritorno del fuoriclasse svedese è stato ufficializzato ieri dal club rossonero e la prossima settimana sarà a Milano per iniziare gli allenamenti alla corte di Pioli. Tutte le news di calciomercato e le ultime notizie: Clicca Qui!

Calciomercato Milan, futuro Kessie: fissato il prezzo per la cessione

Chi invece rischia di salutare Milanello è Franck Kessie, sempre in bilico dopo gli insistenti rumors dell'ultimo mercato estivo.

Il centrocampista ivoriano non è un titolarissimo nell'undici die per la giusta offerta saluterebbe l'Italia nella finestra invernale. Alcune società di Premier resterebbero sulle tracce dell'ex Atalanta, con il Milan che avrebbe fissato intorno aidi euro il prezzo per la cessione come scrive il 'Corriere dello Sport'. Sarebbero soprattuttole compagini inglesi interessate a Kessie per gennaio.

