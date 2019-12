CALCIOMERCATO MILAN IBRAHIMOVIC NAPOLI LOBOTKA/ 'Sky Sport' ha fatto il punto sul calciomercato del Milan che, nonostante sia soltanto ai blocchi di partenza, ha già fatto registrare il colpo Zlatan Ibrahimovic. L'attaccante svedese dovrebbe essere in Italia il 2 gennaio per sostenere le visite mediche e diventare a tutti gli effetti di nuovo rossonero.

Si è parlato anche dei possibili colpi a centrocampo con Lobotka, giocatore del Celta Vigo, che sarebbe entrato nel mirino del Milan per questo mercato di gennaio. Lo slovacco è da tempo un obiettivo caldo anche per il Napoli di Gennaro Gattuso, a caccia di elementi freschi e motivati per andare a caccia della qualificazione in Champions League. Gli azzurri sarebbero in vantaggio vista l'offerta imminente, mentre il Milan avrebbe pensato ad un prestito con diritto di riscatto, ma non ci sono ancora contatti diretti fra le due società.