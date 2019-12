INTER SANSOVINI POLITANO/ Fra infortuni e qualche problema di posizioni in campo, Matteo Politano non ha impressionato in questi primi mesi sotto la guida di Antonio Conte e potrebbe finire al Napoli in un scambio che vede Fernando Llorente come l'altro protagonista.

Intervenuto ai microfoni di 'Radio Kiss Kiss', Marco Sansovini, ex attaccante del Pescara e precedentemente compagno di squadra di Politano, ha detto la sua sull'ex giocatore del Sassuolo: "Ha avuto un grandissimo exploit, è arrivato fino a vestire la maglia dell'Inter. Deve però trovare qualcuno che lo faccia giocare nel suo ruolo naturale, ovvero largo a destra".