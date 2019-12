INTER LUKAKU MANCHESTER UNITED/ Intervenuto da Dubai in occasione della Conferenza internazionale dello Sport, Romelu Lukaku, centravanti belga dell'Inter di Antonio Conte, ha parlato del suo periodo al Manchester United, club dal quale è arrivato in nerazzurro nell'ultima estate di calciomercato: "Il periodo con i Red Devils mi ha reso una persona più calma, non la vedo come un'esperienza negativa, ma una cosa che mi aiutato a crescere".

Per le ultime notizie sul campionato di Serie A---> clicca qui!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Calciomercato Inter, scintille a Barcellona: dura risposta a Vidal!

Lukaku ha poi aggiunto: "Sicuramente l'Inter sta traendo beneficio dalla mia crescita al Manchester, sotto tutti i punti di vista. Nella mia mente ora c'è più serenità e tranquillità, sono una persona che quando le cose non vanno si arrabbia molto, ma dopo il periodo allo United sono più forte".