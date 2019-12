CALCIOMERCATO INTER BARCELLONA VIDAL / Scontro totale tra il Barcellona e Arturo Vidal. Al centro di molteplici indiscrezioni di calciomercato che lo vedono in cima ai desideri dell'Inter, il centrocampista cileno avrebbe addirittura denunciato la società blaugrana alla Commissione Mista della Federazione Spagnola per un presunto mancato pagamento da parte del club dei bonus relativi alla scorsa stagione. Tuttavia, dopo ore di polemiche, la risposta della dirigenza non si è fatta attendere oltre: clicca qui per restare aggiornato.

Calciomercato Inter, il Barcellona risponde a Vidal: le ultime

La replica del Barça verso Vidal è stata riportata da 'Mundo Deportivo': "Questo è il caso più inedito di tutti. Qualcuno ti paga un debito, a te sembra che le regole non siano rispettate, quindi aspetti sei mesi senza avvertire educatamente che ci potrebbe essere stato un errore, per poi richiedere che entro 24 ore ti venga corrisposta una determinata cifra, solo quando i media pubblicano la notizia di un interesse da parte di un’altra squadra - chiarisce il club - Gli atti del signor Vidal dimostrano che ha ricevuto pacificamente un pagamento conforme agli accordi, e solo ora, per ragioni che non conosciamo e che forse si spiegano con la situazione di cui sopra, manifesta questo interesse. In questi sei lunghi mesi Vidal non ha ritenuto di doverci comunicare di essere in disaccordo".

Calciomercato Inter, le ultime sul colpo Vidal

Le notizie provenienti dalla Spagna favoriscono quindi le notizie sul possibile trasferimento di Vidal all'Inter. Nonostante la volontà del giocatore, resta però da trovare l'intesa tra i due club: se l'Inter propone un prestito con diritto di riscatto fissato sui 12 milioni di euro, il Barcellona ne chiede almeno 20. Importanti novità si attendono quindi nei prossimi giorni.

