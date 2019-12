Juventus, l'annuncio di Ronaldo: "Ecco quando mi ritirerò. Sul futuro..."

CRISTIANO RONALDO FUTURO / Cristiano Ronaldo, che per la sesta volta ritirerà l'Oscar dei Globe Soccer Awards di Dubai, ha rilasciato alcune dichiarazioni riportate da 'SportMediaset' sul momento della sua carriera, anticipando anche le sue scelte per il futuro.

CARRIERA - "Non ho mai avuto una brutta stagione, sono sempre pronto ad affrontare la sfide che mi attendono.

Gioco sempre con l'intenzione di vincere".

Juventus, Cristiano Ronaldo: "In futuro vorrei studiare e recitare"

RITIRO - "Quando il mio corpo non risponderà più nel modo giusto in campo, allora sarà arrivato il momento di smettere. Molti anni fa ci si ritirava a 30, 32 anni: oggi vedi in campo persone di 40 anni".

FUTURO - "Quando smetterò, vorrei riprendere gli studi. Vorrei acculturarmi, gli studi che ho fatto non mi permettono di rispondere a tutte le domande che ho in mente. Mi affascina, poi, l'idea di recitare in un film".

