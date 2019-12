Genoa, ecco Nicola: il nuovo allenatore già al lavoro a Pegli

CALCIOMERCATO GENOA NICOLA / Il Genoa riparte da Davide Nicola. Come anticipato da Calciomercato.it, il club rossoblù ha deciso di esonerare Thiago Motta e di ripartire dal suo ex calciatore, che ha avviato la sua nuova avventura in mattinata. 'Sky Sport' ha annunciato, infatti, che il tecnico è arrivato nel quartier generale di Pegli, per una prima riunione con i dirigenti della società. La firma del contratto è arrivata ieri sera: sei mesi più un altro anno in caso di raggiungimento della salvezza.

Manca solo il sigillo dell'ufficialità, quindi, per chiudere definitivamente la questione: dovrebbe arrivare nella giornata di oggi.

